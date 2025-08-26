Экспортно-импортный банк США предоставит инструменты для финансовой поддержки проектов Азербайджана в сфере энергетики, «зеленого перехода», транслогистики и инноваций.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на специальном заседании кабинета министров, посвящённом визиту президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

«В ходе совместной с президентом SOCAR встречи с главой и генеральным советником председателя US EXIM Bank в рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в США состоялись плодотворные обсуждения, посвященные достижениям в области экономического развития и диверсификации в Азербайджане, а также новым перспективам, открывающимся для реализации крупных инвестиционных проектов», — говорится в его заявлении.