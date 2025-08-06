Заместитель главы азербайджанского правительства Шахин Мустафаев провел переговоры с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзаной Садиг.

Согласно информации Кабинета Министров, встреча состоялась в городе Аваза (Туркменистан) в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в различных сферах экономики, в частности реализация совместных пограничных проектов.

В ходе встречи обе стороны подчеркнули важность ускорения реализации существующих проектов, включая грузовой железнодорожный терминал в Астаре и строящиеся пограничные мосты.