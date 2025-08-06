Тело мужчины, который исчез 28 лет назад, было найдено в тающем леднике в отдаленном и гористом регионе Пакистана Кохистан. Об этом информирует BBC.

«Пастух наткнулся на тело, которое удивительно хорошо сохранилось, с нетронутой одеждой, в так называемой Долине Леди на востоке страны», — отмечается в материале.

Вместе с телом было удостоверение личности с именем Насируддин. Полиции удалось отследить мужчину, который пропал в этом районе в июне 1997 года после падения в трещину ледника во время снежной бури. У Насируддина были семья — жена и двое детей. Он путешествовал со своим братом Катируддином верхом на лошади в день пропажи. В полиции считают, что семейная ссора вынудила двух мужчин уйти из дома.

Когда братья прибыли к пещере, Насируддин вошел туда и не вернулся. Брат пытался его найти и отправился за помощью, но поиски ни к чему не привели.