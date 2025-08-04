Свыше двадцати дней жители нескольких девятиэтажек, расположенных в поселке Бузовна Хазарского района, выживают без воды. С такими словами в редакцию Minval обратился один из жильцов дома — Олег Исмаилов.

Три недели он и его соседи вынуждены ежедневно поднимать воду на 6-й, 7-й, 8-й и 9-й этаж, чтобы приготовить обед и помыться. Из-за отсутствия напора вода не поднимается выше 5-го этажа, в то время как во дворе домов работают автомойки и постоянно моют ковры.

Сам Исмаилов живёт в доме, расположенном по адресу: Мустафа Субхи, 2. Однако, по его словам, воды также нет на верхних этажах соседних девятиэтажек. Подобная картина стала наблюдаться с 12 июля. С чем это обусловлено, он не знает.

Как сообщил Исмаилов, 19 июля жильцы дома всё же решились обратиться на «горячую линию» Водоканального управления Хазарского района и в Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана. Из-за отсутствия реакции абонентам пришлось ещё несколько раз звонить и писать электронные письма по указанным адресам (20.07.2025, 23.07.2025 и 24.07.2025). В конечном счёте 24 июля в кранах появилась вода, но всего на час (с 23:00 по 00:00). Проблема отсутствия воды так и не была решена. Подождав ещё трое суток, терпеливые люди, не теряя надежды, вновь обратились в Водоканальное управление Хазарского района и в Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Несмотря на то что в заявлении СМИ Объединённая служба водоснабжения крупных городов обещала оперативно решить проблему, а воз и ныне там. Ровно 154 жителя 60 квартир дома, включая самого Исмаилова, поднимают воду с уличного крана. Там она идёт постоянно.

«Причина сложившейся ситуации — не могут поднять давление воды. А ведь мы такие же абоненты, которые, как и все, платим деньги», — говорит Исмаилов.

Он уверяет, что в другой ситуации никогда бы не пошёл жаловаться, но тут бездействие коммунальных структур в летний зной вынудило его и соседей пойти на крайние меры. Он, как и все его соседи, был готов ждать, но никто не предполагал, что им придётся жить без воды так долго.

«Пусть подключат дополнительный насос, чтобы мы могли набрать все ёмкости в квартире, а потом можем ждать до следующего раза», — сказал в отчаянии Исмаилов.

Редакция Minval направила официальный запрос в Объединённую службу водоснабжения крупных городов Азербайджана.