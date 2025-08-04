Казахстанская национальная нефтегазовая компания «Казмунайгаз» (КМГ) экспортировала первую партию нефти в Венгрию через Хорватию.

Об этом сообщили в КМГ.

«В рамках стратегического расширения сотрудничества между АО НК «Казмунайгаз» (КМГ) и MOL Group (Венгрия) была осуществлена первая поставка казахстанской нефти в объеме 85 тыс. тонн на венгерский нефтеперерабатывающий завод. Морскую транспортировку из порта Новороссийска до хорватского порта Омишаль обеспечил национальный перевозчик «Казмортрансфлот» (дочернее предприятие КМГ) на своем танкере Alatau», — говорится в заявлении.

По данным КМГ, дальнейшая транспортировка от порта до конечного пункта — НПЗ «Сазхаломбатта» в Венгрии — будет произведена по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватская компания Jadranski naftovod (JANAF).