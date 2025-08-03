Предсказание британского физика Стивена Хокинга об инопланетном вторжении может стать явью в связи с появлением межзвездного объекта 3I/ATLAS, который открыли ученые Гарвардского университета. Об этом информирует Daily Mail.

Физик считал, что излишняя самоуверенность может грозить катастрофическими последствиями. Он предупреждал о том, что люди не должны отвечать на сигналы из космоса.

«Предупреждение Хокинга может сбыться после того, как известный ученый заявил, что встреча с «враждебной» инопланетной жизнью может произойти через несколько месяцев», — отмечается в публикации.