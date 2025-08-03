Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет экзамен для продолжения деятельности на государственной службе на должностях, соответствующих подгруппам AB, AC вида А (административные руководящие должности) и подгруппам BA, BB вида В (административные исполнительные должности), а также экзамен по приему на госслужбу на должностях, соответствующих подгруппе BB.

Следует отметить, что экзамен по подгруппе BB пройдет в электронном виде, на него зарегистрировались 783 кандидата. Экзамен начнется в 10:00.