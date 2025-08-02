Руководитель Франции Эмманюэль Макрон дал палестинскому радикальному движению ХАМАС повод отказаться от соглашения по урегулированию в секторе Газа, приравняв удерживаемых радикалами в анклаве заложников к осужденным палестинским террористам, содержащимся в израильских тюрьмах. Об этом заявил Дмитрий Гендельман, являющийся советником офиса премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«Макрон в очередной раз выбрал моральную слепоту вместо морального лидерства. Любое заявление, уравнивающее невинных граждан и военных преступников, — прямое препятствие переговорам и подарок террористам», — отметил Гендельман в своем Telegram-канале.

Он добавил, что французский лидер «дал ХАМАС повод отказаться от предложений, находящихся на столе», что «усиливает шантаж» со стороны радикалов.

Гендельман уточнил, что «в день, когда мир увидел измученного Эвьятара Давида», которого ХАМАС с 7 октября 2023 года удерживает «в подземной тюрьме без медицинской помощи, без солнечного света, без связи с семьей», Макрон «позволил себе приравнять его к палестинским террористам, осужденным судом за убийства, изнасилования, подрывы автобусов и стрельбу по мирным жителям». «Это — не дипломатия, это — предательство жертв», — добавил Гендельман, отметив, что «именно такие слова, произнесенные с трибун Европы, подрывают усилия посредников [по освобождению заложников] и укрепляют экстремизм».