Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск указал на то, что с обретением искусственным интеллектом самосознания мир, скорее всего, станет подобием симуляции, в которой люди будут играть второстепенные роли.

Один из пользователей высказал в соцсети Х мнение о том, что с созданием универсального искусственного интеллекта (AGI) люди станут «просто второстепенными персонажами в симуляции». Предполагается, что универсальный искусственный интеллект будет обладать самосознанием и способностью к мышлению.

«Скорее всего, так и есть», — написал в ответ миллиардер, добавив в скобках слово «вздыхаю».