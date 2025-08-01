Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что события в секторе Газа представляют собой «самый жестокий геноцид последнего века».

Об этом он сказал, выступая в Стамбуле перед участниками летней школы Молодежного фонда Турции.

«В Газе творится самый жестокий геноцид последнего века. Не только дети и младенцы, но и все, что символизирует человечество, уничтожается руками горстки преступников», — заявил он.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжает оказывать поддержку как палестинскому народу, так и движению ХАМАС, несмотря на давление Запада.

«Несмотря на тех, кто клеветал на палестинское сопротивление [ХАМАС], называя его терроризмом, чтобы заслужить признание Израиля, мы не отвернулись от героических жителей Газы. Наши братья в Газе будут свободно и вечно жить на этих благословенных землях, обагренных кровью мучеников. Надеюсь, мы увидим конец насилия в Газе, так же как в Сирии. Мы обязательно доживем до этих дней», — сказал турецкий президент.