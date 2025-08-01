Если Россия действительно хочет завершить войну и установить прочный мир, Украина готова ко встрече на уровне лидеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Глава украинского государства отметил, что в Киеве поддерживают усилия президента США Дональда Трампа для завершения войны России против Украины, всех убийств и достижения достойного и продолжительного мира.

Также Зеленский поблагодарил все те страны, которые поддерживают работу по установлению мира.

«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытку выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», — подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что в Украине понимают, кто на самом деле принимает решения в России и кто должен завершить войну. Это понимает и весь мир. Поэтому Киев предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч технических команд к разговору на уровне лидеров.

«Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Требуется готовность России», — добавил он.