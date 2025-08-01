Президент России Владимир Путин заявил, что Москва сохраняет готовность к переговорам по урегулированию конфликта в Украине, однако не будет настаивать, если Киев считает, что время для диалога ещё не пришло.

По словам Путина, реакция украинской стороны на предложение о создании трёх рабочих групп для переговоров была «в целом положительной», однако на данный момент эти группы ещё не начали работу.

Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на скорейший запуск переговорного процесса. Путин также напомнил, что сформулированные в июне 2024 года условия урегулирования остаются в силе.

«Все разочарования возникают от избыточных ожиданий», — отметил он, добавив, что для продвижения к мирному решению конфликта необходимы «обстоятельные разговоры, но не на публике».