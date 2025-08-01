Международное сообщество должно всеми силами стремиться к смене режима в России, чтобы избежать «дестабилизации ситуации» в европейских странах (граничащих с РФ) после завершения конфликта в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия начала эту войну [в Украине], и ее можно заставить ее закончить. Но если мир не будет добиваться смены режима в России, это будет означать, что даже после окончания войны Москва все равно будет пытаться расшатывать обстановку в соседних странах», — заявил Зеленский, выступая на конференции, посвященной 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта (цитата по The Telegraph).

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