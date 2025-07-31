Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ выступило с заявлением в связи с публикацией ТАСС от 31 июля под заголовком «В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому».

В заявлении говорится, что использование ТАСС названия «Степанакерт» вместо официального топонима «Ханкенди», которым агентство пользовалось ещё 19 и 24 июля, вызвало недоумение.

АЗЕРТАДЖ напомнил, что название Ханкенди возникло в XVIII веке и связано с именем Ибрагим Халил-хана. В 1923 году город был переименован советской властью в «Степанакерт» в честь Степана Шаумяна, названного в заявлении «кровавым палачом азербайджанского народа». Историческое название было возвращено в 1991 году, а в 2023 году в городе был поднят государственный флаг Азербайджана.

В агентстве подчеркнули, что подобные действия ТАСС подрывают дружественные отношения и посылают тревожный сигнал всему российскому медиапространству. АЗЕРТАДЖ призвал российскую сторону воздержаться от подобных шагов и исправить ошибку.

В противном случае, отмечается в заявлении, азербайджанская сторона оставляет за собой право начать использовать исторические названия российских городов: Калининград (Кенигсберг), Оренбург (Орынбор), Волгоград (Сарысу), Грозный (Солжа-Гала), Новороссийск (Суджук-Кале), Южно-Сахалинск (Тоехара), Южно-Курильск (Фурукамаппу), Петрозаводск (Петроской), Ижевск (Ижкар), реки Волга (Итиль) и другие.