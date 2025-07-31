В Украине высоко ценят позицию Азербайджана, основанную на суверенитете и территориальной целостности нашей страны, а также поддержку, которую он нам оказывает.

Об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своей статье, сообщает АПА.

По его словам, сотрудничество между двумя государствами ярко проявляется в энергетической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также в различных сферах стратегического партнерства: «Сегодня мы вместе с Азербайджаном и другими международными партнерами боремся за справедливое право на мир и безопасность. Именно в условиях новых реалий, формирующихся в международных отношениях, наши страны объединяет понимание важности не только силы, но и искренности перед нашими партнерами и народом».

Дипломат также рассказал о войне с Россией.

Он отметил, что Украина полностью соблюдает гуманитарное право: «В декабре 2024 года Министерство обороны представило соответствующий отчет. В этом национальном документе, который носит добровольный характер и не имеет аналогов, соблюдение международного гуманитарного права продемонстрировано более чем на 50 практических примерах. В то же время в отчете отражены эвакуация гражданского населения из зоны боевых действий, пути их информирования. Вместе со всем этим в тексте документа содержатся и примеры обращения с военнопленными на гуманитарном уровне. Даже если мы ведем войну, мы не опускаемся до уровня захватчика. Он основан на всем международном праве и Уставе ООН, включая использование противопехотных мин в ограниченных объемах и только в оборонительных целях. Надо признать, что сегодня перед Украиной стоят экзистенциальные вызовы. Использование противопехотных мин позволяет нам осуществлять эффективную оборону, особенно в вопросе эффективной защиты от захватчика перед лицом непрекращающихся атак со стороны противника, со стороны третьих стран, таких как Северная Корея».

Посол также высказался о приостановлении Украиной действия Оттавской конвенции о противопехотных минах. «Это решение, хотя и вынужденное, является необходимым шагом, который необходимо предпринять в условиях войны, в которую втягивает нас террористическое государство», — отметил он.