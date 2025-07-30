На Камчатке зафиксировано сильнейшее с 1952 года землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 8,7, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Вслед за землетрясением в США и Японии была объявлена угроза цунами. Национальное метеорологическое управление Японии предупредило, что волны могут накрыть как минимум восемь префектур в центральной, северо-восточной и северной частях страны. Ожидаемая высота — до трёх метров. Жителям рекомендовано не приближаться к побережью.

На Курильских островах уже обрушилась первая волна. Губернатор Лимаренко сообщил, что жители эвакуированы на возвышенности и остаются в безопасности до отмены угрозы. Позже тревога была объявлена на всей территории Курильской гряды.

По данным МЧС, в результате удара стихии оказались частично затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Сообщается о повреждениях печных труб и вентиляционных систем.

Ситуацию также прокомментировал Дональд Трамп. Президент США заявил:

«В связи с мощным землетрясением в Тихом океане действует предупреждение о цунами для Гавайев, Аляски и западного побережья США. Япония также находится под угрозой. Будьте сильными и берегите себя!»