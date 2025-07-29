В Минобороны Беларуси сообщили, что силами ПВО около 2 часов ночи был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели (БПЛА).

“В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы 02:33 БЛА упал в районе дома 72 по ул. Матусевича г. Минска. Пострадавших нет”, — сообщили военные.

Информации о том, кто запустил беспилотник, в настоящий момент нет.

В министерстве также рассказали, что «оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства».