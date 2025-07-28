42-летний мужчина по имени Мохаммед Шафик Мохаммед Ханиф Хан был арестован в Мумбаи по обвинению в мошенничестве — он обманул семерых человек на сумму 3,59 миллиона рупий (70 534 манатов), пообещав им работу в Азербайджане и Новой Зеландии.

Согласно информации, Хан владел кадровом агентством, где предоставлял жертвам поддельные визы, авиабилеты и письма о приеме на работу. Пострадавшие начали подозревать неладное, когда подлинность документов вызвала сомнения, сообщает Times of India.

Ранее тот же Хан уже обманул несколько соискателей, получив от них около 8 миллионов рупий, обещая трудоустройство и визы в США и Новую Зеландию — использовались те же методы с поддельными документами.

Полиция также разыскивает сообщницу Хана по имени Зарина, которая управляла другим офисом на Мира-Роуд.