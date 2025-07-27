Пожары, вспыхнувшие в горной местности в направлении сел Еникенд Ходжавендского района, Беюк Галадереси Шушинского района и Ашагы Емишджан Ходжалинского района, несмотря их на сложность, благодаря высокому профессионализму пожарных и самоотверженности сотрудников МЧС были полностью потушены.

Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В настоящее время интенсивные противопожарные мероприятия в селах Талыш Агдеринского района и Тапгарагоюнлу Гёранбойского района непрерывно продолжаются.