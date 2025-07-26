Решение Международного уголовного суда (МУС) принять меры против Венгрии в связи с ее отказом арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт являются мелкой политической местью.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя обращение коллегии судей МУС в Гааге в Ассамблею государств — участников Римского статута.

«Международный уголовный суд полностью лишился престижа и теперь руководствуется исключительно желанием мелкой политической мести. В международных судебных органах нет места политическим мотивам или идеологии», — написал глава МИД на своей странице в Х.

Министр отметил, что обращение коллегии МУС с жалобой в надзорный орган лишь укрепляет прежние сомнения Венгрии в беспристрастности суда. «Этот шаг подтверждает только одно: выход из состава МУС был правильным решением», — считает Сийярто.

По его словам, МУС «отказался от своей первоначальной миссии и стал политическим органом». «Международные институты не должны служить политическим интересам. Они должны предлагать справедливую площадку для диалога между сторонами», — заявил министр.