На юге Турции из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 1,3 тыс. жителей из провинций Мерсин и Карабюк, передает NTV.

Как отмечается, возгорание началось на востоке провинции Анталья и на фоне аномальной жары и сильного ветра распространилось на соседние районы. В Карабюке огонь не могут потушить уже более 70 часов.

«В рамках предосторожности эвакуированы 125 жителей деревни Караага и 139 жителей деревни Лале в провинции Мерсин, а также 260 единиц мелкого рогатого скота», — сообщает телеканал.

По его данным, из деревни Чавушлар в Карабюке из 613 домов вывезли более 1 тыс. человек.