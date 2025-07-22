Украина выражает Азербайджану благодарность за отправку машины для разминирования. Об этом поведал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, слова которого приводит «Репорт».

«Мы благодарны Азербайджану за предоставленную машину разминирования Revival-P, которая сейчас разминирует некоторые регионы Украины, и по отзывам специалистов, она работает эффективно», — заявил Гусев, отметив, что данный аппарат используется для разминирования в Сумской и Харьковской областях.

Посол указал на то, что Киев активно работает над углублением сотрудничества между Госслужбой чрезвычайных ситуаций Украины и Агентством по разминированию Азербайджана.

«Данное сотрудничество будет предусматривать в том числе, совместное обучение, обмен опытом, которые есть у специалистов. На сегодняшний день они имеют, вероятно, самый большой опыт в мире по разминированию», — отметил Гусев.

По его словам, опыт, которым располагает Азербайджана, неоценим, поскольку мины, с которыми приходится работать саперам как в Украине, так и в Азербайджане, одни и те же.