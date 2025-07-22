За последний период количество перевозчиков, использующих буклеты BYD (TIR-Carnet) для увеличения объема перевозимых из Китая грузов, выросло на 30%. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам полугодия, заявил генеральный секретарь Азербайджанской Международной ассоциации автомобильных перевозчиков (ABADA) Кянан Гурбанов, сообщает Minval.

По его словам, за 6 месяцев текущего года 159 водителей, 41 менеджер получили сертификаты SPS, 215 водителей получили сертификаты ADR. В настоящее время Государственным экзаменационным центром (ГЦЭЦ) проводятся мероприятия по сокращению срока проведения экзаменов с 3 до 1 месяца и упрощению тестовых вопросов. За указанный период количество участников увеличилось на 10%, и в настоящее время членами Ассоциации являются 174 юридических и физических лица.

«Одним из основных направлений деятельности ABADA является организация подготовки и дополнительного обучения водителей и операторов в области международных автомобильных перевозок, предоставление им сертификата профессиональной компетентности, а также обучение водителей по перевозке опасных грузов и выдача сертификата ADR. ABADA тесно сотрудничает с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, Государственным таможенным комитетом, международными ассоциациями автомобильных перевозчиков зарубежных стран, IRU, Федерацией ассоциаций стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЕС), Объединением ассоциаций стран-членов организации турецких государств (TDT) (OTS-URTA) и другими международными организациями. Основными темами последних встречс этими структурами, которые проводятся в рабочем порядке, стали: внедрение электронной товарно-транспортной накладной (e-CMR) и электронных буклетов TIR; оцифровка международного буклета грузоперевозок (BYD); изучение возможности использования гарантийного документа T1 через платформу NGTS; электронное внедрение транспортных документов для повышения привлекательности и развития Среднего коридора. ABADA поддерживает все представленные инициативы по реализации проектов, направленных на развитие транспорта и логистики в Азербайджане и в регионе Каспийского моря, продолжит принимать необходимые меры для улучшения деятельности наших перевозчиков», — сказал Гурбанов.

Он отметил, что учитывая глобальные процессы, происходящие в мире, Ильхам Алиев подписал необходимые указы о развитии коридоров “Восток-Запад”, “Север-Юг”, TRACECA и Транскаспийского маршрута для развития транснациональных грузоперевозок, что очень важно в процессе международной интеграции Азербайджана. Эти реформы, проводимые в сфере транспорта в Азербайджане, охватили все сферы транспорта, создав благоприятные условия для наших автоперевозчиков, что, в свою очередь, привело к повышению их материального благосостояния.

«Ассоциация обеспечивает соблюдение на территории нашей страны условий Таможенной конвенции “О международных грузовых перевозках с применением руководства по международным грузовым перевозкам (Karnet-TIR)» в рамках своей компетенции, и как член Международного союза автомобильного транспорта (IRU) обеспечивает автоперевозчиков справочником TIR. В то же время, система обеспечения T1 применяется к транзитным перевозкам, выполняемым в направлении Турции и Европы», — заявил Кянан Гурбанов.

ABADA существует уже более 30 лет. Основные приоритетные направления его деятельности-поддержка развития международных автомобильных перевозок, выполнение условий Таможенной конвенции Carnet-TIR в Азербайджане, оказание им всяческой помощи для защиты интересов и интересов международных автомобильных перевозчиков как внутри страны, так и за рубежом.