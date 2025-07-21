Трехсторонняя встреча представителей России, Ирана и Китая пройдет 22 июля в Тегеране, основными темами будут ядерная программа исламской республики и угрозы «евротройки» активировать механизм snapback, подразумевающий возвращение санкций СБ ООН.

Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

«22 июля в Тегеране состоится трехсторонняя встреча <…> между Ираном, Китаем и Россией, одной из главных тем которой станет обсуждение ядерной проблемы, в частности вопроса о возвращении санкций», — сказал он в ходе еженедельной пресс-конференции.