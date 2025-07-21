Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп собирается «надрать задницу» президенту России Владимиру Путину, введя 100-процентные пошлины на покупателей российской нефти — Китай, Индию и Бразилию.

«Путин, твоя очередь приближается. Трамп собирается надрать тебе задницу. Трамп собирается ввести пошлины для тех, кто покупает российскую нефть. Китай, Индия и Бразилия покупают около 80% дешевой российской нефти. Именно это поддерживает военную машину Путина. Путин может переживать санкции, ему может быть плевать на российских солдат, но Китай, Индия и Бразилия вот-вот столкнутся с выбором между американской экономикой и помощью Путину. И я думаю, они выберут американскую экономику», — заявил Грэм.