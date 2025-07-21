Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон посетовал, что гражданам страны стал безразличен конфликт в Украине.

«Интерес к Украине сейчас очень низкий. Мне это очень печально. Я имею в виду, [эта тема] как-то приходит и уходит, но для меня это главное», — приводит The Telegraph слова Джонсона.

Он также выразил недовольство недостаточной активностью действующего руководства Британии в вопросе поддержки и сотрудничества с Киевом.

«Британия продолжает играть очень важную роль в этом вопросе. Но если вы поговорите с некоторыми моими украинскими друзьями, они скажут, что, возможно, мы не совсем на той лидерской, идейной роли, в которой были раньше», — отметил он.