Действующий президент США Дональд Трамп обвинил бывшего лидера государства Барака Обаму в фальсификации на президентских выборах 2016 года.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Трамп при этом высоко оценил выступления директора Национальной разведки США Тулси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса на телеканале Fox News.

Он отметил, что они «великолепно говорили о необходимости привлечения к ответственности Обамы и группы, которая, по их утверждению, была явно уличена в масштабных фальсификациях на выборах».