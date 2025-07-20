Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху занемог и обратился к врачу. Согласно информации его канцелярии, по итогам обследования у лидера государства было диагностировано воспаление кишечника.

Уточняется, что причиной недомогания стало «употребление испорченной пищи». «После дополнительных проверок состояние премьер-министра было признано хорошим. В настоящее время он проходит внутривенное лечение для восполнения жидкости, утраченной в результате сопутствующего заболеванию обезвоживания», — говорится в сообщении.

В соответствии с указаниями врачей Нетаньяху ближайшие три дня проведет у себя дома и оттуда продолжит руководить делами государства, подытожили в канцелярии.