Американский лидер Дональд Трамп надеется, что глава республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) отменит августовские каникулы для утверждения кандидатов на посты в различных органах власти.

Об этом президент написал в соцсети Truth Social.

«Надеюсь, талантливейший Джон Тьюн, одержавший множество побед за последние две недели, а в действительности за полгода, отменит августовские каникулы (и длинные выходные), чтобы утвердить моих замечательных номинантов», — отметил лидер администрации.

Сенат Конгресса должен уйти на летние каникулы с 4 августа по 1 сентября.