У берегов полуострова Камчатка в Тихом океане произошла серия сильных землетрясений, информирует Единая геофизическая служба РАН 20 июля.

Первый сильный толчок магнитудой 6,7 геофизическая служба РАН зафиксировала в 18:28 по местному времени (07:28 бак.вр.). Чуть позже, в 18:48 по местному времени (07:48 бак.вр.) произошло землетрясение магнитудой 7,2. Далее имело место новое землетрясение магнитудой 6,7.

Все три землетрясения произошли на расстоянии 160-169 километров от Петропавловска-Камчатского. Во всех трех случаях очаг землетрясения находился на глубине пяти километров.

Сейсмологи также зарегистрировали более десяти повторных толчков магнитудой от 4,2 до 6,3. По словам местных жителей, во время землетрясения сильно тряслись дома, а в квартирах падала мебель. Согласно информации Baza, по предварительным данным, никто не пострадал.

Высота цунами, вызванного серией землетрясений в акватории Тихого океана к востоку от Камчатки, может достичь 2 м, сообщила пресс-служба администрации Петропавловск-Камчатского городского округа со ссылкой на информацию от регионального МЧС. «Угроза цунами. Прогнозируемая высота цунами до 2 м», — говорится в сообщении.