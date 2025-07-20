В здании бывшего обкома Нагорно-Карабахской автономной области будет размещён Музей Победы.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками III Глобального медиафорума.

«Должен сказать во время оккупации на этом самом месте сепаратистами было построено здание, которое они назвали парламентом. Ну и, в один из первых приездов моих сюда мы приняли решение, думаю, совершенно правильное, это чертово логово разрушить, и на его месте мы построили такой прекрасный Конгресс-холл, который принимает глав государств. А рядом строится гостиница, которая была в советское время, но также была разрушена во время оккупации. Площадь перед Конгресс-центром названа сейчас Площадью Победы. В здании бывшего обкома Нагорно-Карабахской автономной области, которое было центром сепаратизма, будет располагаться музей Победы. Сейчас там идут строительные работы», — отметил президент.