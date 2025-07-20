Принц Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд скончался на 37-м году жизни после более чем двух десятилетий пребывания в коме. О его смерти сообщил в социальных сетях его отец — принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз.

Аль-Валид получил тяжёлую черепно-мозговую травму в возрасте 16 лет в результате автокатастрофы, произошедшей во время его обучения в Лондоне. С тех пор он находился в бессознательном состоянии.

Медики неоднократно рекомендовали прекратить искусственную поддержку жизни, считая шансы на восстановление минимальными. Однако семья принца, в частности его отец, на протяжении всех лет отказывалась от этого шага.