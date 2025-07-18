Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что Украина не сможет изменить ход войны, оставаясь в обороне, и ей необходимо переходить в наступление. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника.

По данным издания, в ходе беседы Трамп поинтересовался, может ли Украина наносить удары по Москве или Санкт-Петербургу. В ответ Зеленский сказал: «Если у нас будет нужное оружие — сможем».

Позднее, комментируя этот разговор, Трамп заявил: «Нет, он [Зеленский] не должен бомбить Москву». Он также отметил, что не собирается передавать Украине дальнобойное оружие, способное достичь российской столицы.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что слова Трампа были вырваны из контекста — он лишь хотел получить информацию, а не поощрял такие действия.