Правительство Германии потратило сотни тысяч евро на услуги визажистов и стилистов. Как сообщает издание Bild, только за макияж и укладку для бывшего канцлера Олафа Шольца и членов его кабинета было выплачено 590 тысяч евро.

Так, в лидерах по тратам оказалась бывшая Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая с января по март 2025 года отдала 21 тысячу евро на услуги визажистов. Второе место в списке занял сам Шольц — он потратил 13 тысяч евро за аналогичный период. Завершила тройку бывший министр по делам семьи Лиза Паус.

Ранее президент США Дональд Трамп начал продавать духи с запахом успеха за 19 тысяч рублей. Американский лидер представил ароматы под названием Victory 45-47.