Meta объявила о новых правилах для Facebook: авторов, систематически копирующих чужой контент без разрешения или переработки, будут лишать монетизации и ограничивать охват всех публикаций.

Под санкции не подпадают видео-реакции. Также рассматривается функция замены дубликатов видео ссылкой на оригинал — как это уже внедрено в Instagram.

С начала года Meta ужесточила борьбу со спамом, фейковыми аккаунтами и накрутками. Под санкции попали более 500 000 профилей, свыше 10 млн удалены за попытки выдать себя за известных авторов.

Для легальных пользователей внедрена аналитика, объясняющая причины ограничения охвата и монетизации.