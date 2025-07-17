Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлинского объявили в розыск.

Об этом изданию Е1 рассказал осведомленный источник, информацию также подтвердил общественник Видади Мустафаев.

«По предварительным данным, он скрывается в отеле, который находится в здании посольства Азербайджана в Москве. Трубку он не берет и на связь не выходит, поэтому его объявили в розыск. Это стандартная процедура», — сообщил Мустафаев.

Шахина Шыхлинского разыскивают по делу о «причинении насилия к представителю власти», по этой же статье накануне арестовали его сына Мутвалы.