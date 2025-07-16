Мутвалы Шихлинского — сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского отправили в СИЗО до 14 сентября.
18:43 Суд начал избирать меру пресечения Мутвалы Шыхлинскому.
Как пишут местные СМИ, перед тем, как заседание закрыли от прессы, Шыхлинский успел сказать, что глубоко сожалеет о случившемся, добавив, что не видел силовика в тот момент.
18:09 В Екатеринбурге сына главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлинского Мутвалы Шыхлинского привезли в суд.
Сегодня ему изберут меру пресечения, сообщает издание Е1.
Он обвиняется в причинении насилия в отношении представителя власти.