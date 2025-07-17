17 июля в Бакинском военном суде продолжился процесс над обвиняемыми в военных преступлениях, где дал показания потерпевший Идрис Мамедов. Он сообщил, что в феврале 1993 года во время боевых действий был взят в плен.

Он сказал, что содержался на оккупированных в то время вооруженными силами Армении территориях Азербайджана — в подвале одного из домов, в Ханкенди, а также в тюрьме в городе Шуша. Потерпевший отметил, что в период содержания в плену подвергался пыткам, его избивали дубинками, кулаками и ногами. За три месяца пребывания в плену ему выдавали лишь небольшое количество хлеба и воды.

Потерпевший Маариф Рустамов в своих показаниях сообщил, что получил тяжелое ранение во время 44-дневной войны 2020 года. Он отметил, что инцидент произошел 27 сентября в направлении Кяльбаджарского района, на Муровдаге. По его словам, тогда, кроме него, ранения получили еще два человека, четверо были убиты.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.