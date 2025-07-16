Президент США Дональд Трамп считает обвинения в его предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном «новой аферой демократов».

Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«Их новая афера — это то, что мы навсегда назовем «аферой Джеффри Эпштейна», и мои прежние сторонники купились на эту чушь целиком», — написал он.

Трамп подчеркнул, что не нуждается в поддержке его экс-сторонников, которые поверили в эти обвинения. По его словам, СМИ и демократы пытаются подменить обсуждения достижений его администрации повесткой о «сфабрикированной афере».