Иран способен нанести США и «другим» странам еще более сильный удар, чем это было во время ирано-израильского конфликта.

Об этом заявил в ходе встречи с представителями судебной системы Ирана верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи.

«Военная база США, которую атаковал Иран, была критически важна на всем Ближнем Востоке. Масштабы сокрушительного удара Ирана по этой базе станут очевидными, как только будет снята цензура с этих новостей. Конечно, Соединенным Штатам и другим странам можно нанести ещё больший удар», — сказал Хаменеи.

Хаменеи также подчеркнул, что Иран никогда не будет подходить «с позиции слабой стороны». По его словам, Иран обладает всеми необходимыми инструментами и будет успешен как в дипломатической, так и в военной сфере.