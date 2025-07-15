Учёные из Тайбэйского медицинского университета выявили связь между употреблением искусственных подсластителей и ранним половым созреванием у детей. В исследовании с участием 1407 подростков признаки преждевременного пубертата были зафиксированы у 481 из них.

Особенно опасными признаны сукралоза, аспартам и глицирризин — компоненты, широко применяемые в газировках, жвачках и продуктах с пониженным содержанием сахара.

Сукралоза ускоряет взросление у мальчиков, а аспартам и глицирризин — у девочек. В результате пубертат может начаться уже в 8–9 лет, особенно у детей с генетической предрасположенностью.

Учёные призвали к пересмотру диетических рекомендаций и ограничению употребления подсластителей детьми.