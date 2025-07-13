Фракция КПРФ в Госдуме России нашла самый «подходящий» момент для ксенофобских выпадов, позабыв о коммунистическом же лозунге «Свобода, равенство, братство, счастье всех народов», и принялась проталкивать в законодательном порядке запрет «азиатам» работать в сферах науки, медицины, занимать руководящие должности в компаниях. Между тем «азиаты» на своей родине «знай себе» не слишком зевают и дела свои делают: речь о республиках Центральной Азии, вносящих немалый вклад в развитие разных сфер жизнедеятельности самой России.

«Понаехавших», как правило, нигде не жалуют. Тогда спрашивается – зачем впускают? Ответ прост – выгодно. Но «бескорыстную» фракцию коммунистов в Госдуме России это не заботит. Вернее, колоть лед, разгребать сугробы, морозить зад и иные части тела на стройках, куда «не азиатов» не заманишь, это – «как бы» пожалуйста, но строго выборочно и «ограничительно». А вот в другие сферы, к примеру – бизнес, медицину, науку, руководство компаниями – ни-ни.

Примечательно, что столь ксенофобский подход к работе «азиатов» — а под ними подразумеваются, главным образом, выходцы из, в недавнем прошлом, «братских» республик Центральной Азии, — обсуждается не по домашним кухням депутатов — «последователей Ильича», а в официальном законодательном органе – Госдуме России.

Asia-Plus публикует пояснительную записку к законопроекту от группы депутатов КПРФ, где, в частности, предлагается запретить мигрантам работать в сферах науки, медицины и занимать руководящие должности в компаниях – неважно, государственных или частных. «Берут врачами полуграмотных азиатов», – возмущаются они в пояснительной записке к законопроекту. (Мы же отметим: в большинстве стран, включая Россию,обязательна сертификация врачей, иного медперсонала, сдача множества квалификационных экзаменов, и т.д., дабы в систему здравоохранения не попал не адекватный профессии кадр. «Осечки», однако, имеют место, и оперативное реагирование на них – обязанность соответствующих органов, однако не политиков, делящих людей на русских и не русских, включая профессиональный аспект).

Примут законопроект или нет – пока неизвестно — его еще будут обсуждать и рассматривать на заседаниях Госдумы. «Но на данный момент – подчеркивает издание, — … поражают фривольный тон записки, формулировки и большое количество грамматических ошибок».

В качестве примера «экспансии» выходцев из азиатских стран приводится, в том числе, обилие в аэропорту «Шереметьево» ресторанов, названия которых «говорят сами за себя»: «Чайхона», «Чайхона с чайником», «Чайхана без чайника…

В Шереметево бизнес-зал «Рублев» отдан в распоряжение толи узбекам, толи таджикам, но ни одного европейца в обслуживающем персонале нет», – указано в записке (здесь и далее грамматика сохранена).

Между тем пояснительная записка – это официальный документ, который публикуется на сайте Госдумы, и в котором аргументируется, зачем вообще нужен тот или иной закон и почему его предлагают принять.

Кроме того, отмечается, что «в магазинах, особенно, пятерочках русских продавцов выгоняют и заменяют азиатами. Даже дворниками только недавно стали люди европейской внешности, год назад все были выходцами из азиатских стран».

Но самое большое безобразие, по мнению депутатов КПРФ, это то, что «азиаты» работают в многофункциональных центрах, и «нечего удивляться, что идет экспансия выходцев из азиатских стран».

Кстати, указывает издание, «депутаты, очевидно, азиатами считают только представителей стран Центральной Азии. Тогда как один из соавторов законопроекта тоже азиат – представитель Бурятии Вячеслав Мархаев».

Российские власти, сказано в «сопроводиловке», равнодушны к тому, что «Берут врачами полуграмотных азиатов, едва понимающих русский язык. Уже больше половины медсестер – азиаты и ходят в национальных костюмах вместо медицинской спецодежды. Санитарки сплошь азиаты. Русских не берут! В школах учителя – наглые и дерзкие азиаты не учат, а издеваются над детьми, хотя учить не способны, а дипломы, скорее всего, куплены на родине».

А риски экстремизма? «Казалось бы безобидная работа у санитарки или уборщицы. Но они допущена во все кабинеты, к любым документам и если на эту работу устроится злоумышленник, то он может натворить много бед. А подложить взрывное устройство вообще без проблем».

«Что же мы делаем? Почему так вольно мы допускаем иностранцев в органы власти? Вы видели в Таджикистане, Узбекистане или любой другой стране хоть одного русского в органах власти?» – задаются вопросом уже далеко не юные ленинцы. «Руководители – азиаты всегда окружают себя родственниками или на худой конец земляками. Оглянуться не успеете, как в учреждении или на предприятии останутся только родственники руководителя», – возмущаются парламентарии.

Думские марксисты-ленинисты резюмируют: «От мигрантов … можно отказаться вовсе и использовать их только на сезонных работах в сельском хозяйстве». (У нас вопрос: а не отравят ли они урожай?)

Мило, не правда ли? «Свобода, равенство, братство народов», на которых во времена не столь отдаленные строилась коммунистическая идеология («забудем» о ее фальши, воспринимаемой людьми за «чистую моменту» и искренне верящими, что ксенофобия есть гадость), стала рудиментом. И в практике тех же законодателей (к счастью, не всех и не всего русского народа) расползаются «понятия» превосходства одной нации, этнической группы и/или религиозной принадлежности над другой.

А тем временем «наглые и безграмотные азиаты» занимаются своими нелегкими делами на родине: краткий обзор их деятельности за последнюю неделю.

В Узбекистане, совместно с турецкими партнерами, началась реализация проекта создания паромов, которые будут ходить под узбекским флагом – для оптимизации логистических маршрутов Узбекистан – Каспий — Азербайджан. Министр транспорта РУз Илхом Махкамов поясняет: грузы задерживались до 30–40 дней из-за нехватки паромов, соответственно, росла зависимость от иностранных судов и увеличивалась стоимость перевозок. Вот «безграмотные азиаты» и дотюкали до создания своего паромного парка.

По словам министра, договоренность о развитии транспортно-логистического потенциала была достигнута в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Азербайджан, по которому проходит небезызвестный Средний коридор.

Таджикистан тоже усиленно развивает транспортно-логистическую сферу – на сей раз он заявил о своем намерении присоединиться к железнодорожному проекту Китай – Кыргызстан – Узбекистан как ключевому компоненту транспортной системы «Нового шелкового пути», что расширит ее масштабы и усилит позиции Таджикистана в региональной экономике.

Строительство железной дороги начнется в конце этого месяца и завершится через шесть лет. Технико-экономическое обоснование кыргызского участка уже готово, строить и финансировать его поможет китайская сторона, а свой участок дороги Узбекистан модернизирует сам. Трасса эта станет кратчайшим путем между Китаем и Европой с соединением ее с железнодорожной сетью Туркменистана, Ирана и Турции.

По предварительным данным, железную дорогу протяженностью 270 км на территории Таджикистана построят от города Вахдат через Каратегинскую долину до границы с Кыргызстаном. Присоединение РТ к проекту усилит региональную интеграцию и создаст альтернативные транспортные коридоры, что особенно важно в условиях геополитической напряженности.

А в Казахстане, в Туркестанской области, на месторождении Южный Торткудук официально открыт совместный казахстанско-французский завод КАТКО по переработке урана. Участники – компания Orano (Франция) и «Казатомпром» (РК). Мощность предприятия — до 2 000 тонн урана в товарном десорбате в год, информирует ИА Kaztag.

Предприятие использует метод подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) — один из наиболее экологичных способов извлечения урана. Ожидается, что в перспективе предприятие нарастит мощность до 4 000 тонн. Строительство длилось три года, объем инвестиций в него составил 74,7 млрд тенге (около 144 млн долларов). Количество новых рабочих мест за счет запуска предприятия – порядка 600, «плюс коллектив КАТКО удерживает около 1 тыс. 300 сотрудников, 70 % из которых — жители региона».

Отмечается, что новый завод укрепит позиции «Казатомпрома» как мирового лидера по добыче урана (на Казахстан приходится около 40 % мирового производства); «поддержит глобальные усилия по декарбонизации российских и международных энергосистем».

Для справки: в Казахстане работают несколько уранодобывающих и перерабатывающих предприятий, часть которых занимается непосредственно переработкой урансодержащих растворов с получением полуфабриката, пригодного для дальнейшей переработки в диоксид урана или топливо для АЭС. Это: «Инкай» — совместное предприятие «Казатомпрома» и канадской Cameco; «Байкен-U» — совместное предприятие «Казатомпрома» и китайской China General Nuclear; «АППАК» — СП «Казатомпрома», Marubeni (Япония) и Uranium One (РФ); «Семизбай-U» — СП «Казатомпрома» и российской АО «Атомредметзолото»; другие.

А между тем: президент Дональд Трамп предупредил Казахстан (и ряд других стран) о том, что время их тарифного «послабления» истекло, и с 1 августа США вводят на импорт (в том числе, из РК) тариф в размере 25%. Трамп опубликовал в соцсети Truth Social письма, которые направил лидерам соответствующих государств. В них говорится, что торговые отношения с ними, «к сожалению, далеки от взаимных», передает ВВС.

ИА «Фергана» цитирует послание Трампа казахстанскому лидеру: «Для меня большая честь отправить вам это письмо, поскольку оно демонстрирует прочность наших торговых отношений и тот факт, что США согласны продолжать работу с Казахстаном, несмотря на значительный торговый дефицит с вашей великой страной». Если Астана, предупредил Трамп, примет решение о введении ответных пошлин против США, тарифные ставки Соединенных Штатов в отношении РК будут увеличены пропорционально.

«Просим понять, — пишет Трамп, — что эти пошлины необходимы для устранения многолетних дисбалансов, вызванных тарифной и нетарифной политикой Казахстана. Торговый дисбаланс представляет собой серьезную угрозу нашей экономике и, по сути, нашей национальной безопасности». При этом пошлины не будет действовать в отношении компаний, производящих товары непосредственно на территории США, отметил он.

Министерство торговли и интеграции Казахстана пообещало ответить на письмо Трампа. «В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ», – говорится в сообщении.