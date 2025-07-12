Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Евросоюза и Мексики ввел 30% пошлины на импорт.

Об этом он написал в посту в соцсети Truth Social.

По словам президента США, начиная с 1 августа товары, которые импортируются из ЕС и Мексики в Америку — будут облагаться 30% пошлиной.

В частности, в письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он написал следующее:

«Наши отношения, к сожалению, были далеки от взаимности. Начиная с 1 августа 2025 года, мы вводим тариф в размере 30% на продукцию ЕС, которая поступает в Соединенные Штаты», — сказано в публикации.