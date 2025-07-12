Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Как сообщили в Кабинете министров, в ходе встречи обсуждены вопросы касательно азербайджано-украинских отношений, включая перспективы сотрудничества в экономической, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах.

Подчеркнута важность поддержки территориальной целостности и суверенитета. Отмечено значение состоявшегося сегодня в Баку заседания Межправительственной комиссии с точки зрения расширения экономических связей в различных направлениях, а также выражена благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном украинскому народу.