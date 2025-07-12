США не изменили позицию по созданию платежного канала для расчетов за российские удобрения и сельхозпродукцию, несмотря на смену администрации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает ТАСС.

По его словам, этот вопрос был одним из самых важных. Рассматривалась возможность установления такого канала между российским Россельхозбанком и одним из банков в США или в Швейцарии.

Дипломат отметил, что вопрос активно обсуждался, в том числе и в ходе ряда консультаций с представителями ООН. Если бы его удалось решить, это «было бы большим шагом вперед». «Заинтересованные структуры, в том числе банковские, говорят, им, тем не менее, нужен зеленый свет, то есть согласие со стороны Вашингтона. До сих пор его нет», — сказал замминистра.

По словам Вершинина, у сторон есть понимание необходимости продолжать диалог по данному вопросу. Он напомнил, что опыт такого канала уже имелся между Россельхозбанком и американским J. P. Morgan в 2023 году в рамках стамбульских договоренностей.