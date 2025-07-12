Предварительный отчёт свидетельствует о путанице в кабине пилотов незадолго до крушения лайнера Air India в прошлом месяце, в результате которого погибли 260 человек. Это произошло после того, как выключатели подачи топлива в двигателях самолёта сработали практически одновременно, что привело к истощению запасов топлива в двигателях, сообщает «Рейтерс».

Boeing 787 Dreamliner, следовавший из индийского города Ахмадабад в Лондон, начал терять тягу и стал падать вскоре после взлёта, согласно отчёту о самой страгической авиационной катастрофе в мире за десятилетие, опубликованному в субботу индийскими следователями.