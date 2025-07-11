Готов законопроект об инновациях. В настоящее время он находится на последнем этапе рассмотрения Правительства. Об этом, как сообщает Minval, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая в ходе Промышленного форума 4.0.

По его словам, для систематической оценки инициатив в Азербайджане также разработана Стратегия развития цифровой стратегии. Стратегия, охватывая глобальные технологические тренды и динамику развития Азербайджана, нацелена на технологическую трансформацию с учётом бизнеса, государственного сектора и общества. Государственная экономическая модель страны больше не связана только с энергетикой. Она основывается на знаниях, цифровизации и инновациях. С этой целью реализуется двухэтапная трансформация. Первая охватывает автоматизацию производства, принятие решений согласно базе данных и т.д. Второй этап касается зеленого перехода, что предусматривает рациональное использование энергоресурсов, сокращение выбросов и обеспечение экологической стабильности.

Джаббаров отметил, что результаты успешной стратегии социально-экономического развития, реализованной в нашей стране, находят свое подтверждение и в последних отчетах международных рейтинговых агентств. На днях международное рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Азербайджана с “Ba1”до “Baa3”-инвестиционной категории.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также повысило кредитный рейтинг нашей страны.

Успехи Азербайджана в направлении промышленной трансформации признаны на международном уровне. Заводы Petkim и Star, принадлежащие SOCAR Turkey, уже удостоены престижной международной премии Всемирного экономического форума Digital Lighthouse за самые передовые цифровые отрасли промышленности в мире. После двух с половиной лет масштабной трансформационной деятельности, в этом году, завод SOCAR Карбамид также входит в список кандидатов на эту награду.

Чтобы углубить эту трансформацию на национальном уровне, в прошлом году “Программа подготовки к промышленности к 4.0” 4SIM была реализована на пилотном этапе в нескольких частных компаниях. Основной целью программы является стимулирование внедрения передовых технологий при государственной поддержке и как следствие повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса. В этом году планируется расширить охват программы и увеличить количество предприятий-участников. Цель состоит в том, чтобы к 2028 году больше предприятий воспользовались этими возможностями. Промышленные и производственные предприятия, участвующие в форуме “industry4.az » я приглашаю вас поближе познакомиться с программой и подать заявку на регистрацию через официальный сайт.

Эта инициатива также станет одним из основных функциональных столпов в экосистеме ”Промышленного центра 4.0“, который планируется создать в административном здании Бакинского бизнес-центра. Центр будет играть координирующую роль между отраслями, поставщиками технологий, университетами и инновационными центрами, выполняя функцию акселератора для стимулирования и внедрения технологических решений.