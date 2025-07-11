Предприниматели Азербайджана и Казахстана планируют в ближайшее время организовать первую поставку казахстанской муки в Азербайджан под новым совместным брендом. Посольство Казахстана в Баку сообщает, что договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи Казахстанско-Азербайджанского делового совета.

В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, председатель Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов, сопредседатель Казахстанско-азербайджанского делового совета Даурен Бимов и новоназначенный сопредседатель Делового совета со стороны Азербайджана Эмин Садиг.

Посол отметил, что с назначением в прошлом году сопредседателя с казахстанской стороны Даурена Бимов работа Делового совета получила новый импульс. Так, за последний год Азербайджан при координации Совета, посетило 9 бизнес-делегаций из Казахстана. Дипломат выразил уверенность, что с назначением Эмина Садига, активизация данной структуры продолжится.

Дипломат отметил рост товарооборота на 20% между Казахстаном и Азербайджаном за 4 месяца 2025 года: «Сегодня взаимная торговля находится на рекордных за весь период независимости значениях».

Особое внимание Байель уделил ведущей роли Казахстана в поставках зерна в Азербайджан: “В общем объеме импорта Азербайджана доля казахстанской пшеницы составила рекордные 88%».

Посол подчеркнул, что руководство Казахстана придает особое значение развитию промышленной кооперации с Азербайджаном. О. Маммадов подтвердил готовность активизировать работу по реализации совместных проектов с Казахстаном.

Д.Бимов выступил с презентацией ряда перспективных проектов в области логистики, агропромышленности, энергетики, торговли, развития инфраструктуры, ресторанного бизнеса и цифровизации для совместной казахстанско-азербайджанской реализации.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, презентовала результаты анализа преимуществ казахстанского зерна и муки для местного потребителя. Было отмечено высокое качество пшеницы из Казахстана, а также необходимость закрепления стабильности поставок из Азербайджана.