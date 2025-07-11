Россия призвала продлить режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

«Мы призвали к тому, чтобы объявленное вроде бы перемирие продолжалось без каких-либо перерывов», — сказал министр.

Как подчеркнул Лавров, РФ также призвала к тому, чтобы, несмотря на ущерб и урон, которые были нанесены Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и гарантиям, которые дает МАГАТЭ в отношении подконтрольных объектов, постараться исправить ситуацию, перевести ее в политическое русло и все проблемы решать исключительно путем переговоров.

«Это, кстати, очень важно, чтобы не повторялось больше таких пренебрежительных действий по отношению к основополагающим документам, которые призваны обеспечивать доступ к мирному использованию ядерной энергии без каких-либо попыток и искушений обладать ядерным оружием, технологиями производств ядерного оружия», — обратил внимание глава МИД РФ.