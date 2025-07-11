Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров в Куала-Лумпуре передал государственному секретарю США Марко Рубио подборку цитат украинского лидера Владимира Зеленского и других представителей киевского режима о необходимости уничтожать русских. Об этом Лавров рассказал в ходе пресс-конференции по итогам совещания Россия — АСЕАН и министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита.

«Я вчера Марку Рубию передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где в прямую говорится о необходимости «уничтожать русню»», — отметил глава МИД России.

Министр добавил, что Украине нужна территориальная целостность для подавления прав русскоязычного населения и физического уничтожения несогласных.

10 июля соссекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в Куала-Лумпуре. Американский дипломат пообещал передать идеи и предложения по урегулированию на Украине главе Белого дома Дональду Трампу.